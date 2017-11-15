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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 33751 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 54417 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 62895 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 66571 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 57452 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 96902 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

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11 марта, 06:59 • 100556 просмотра

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СБУ на Волыни разоблачила на незаконных поборах чиновников миграционной службы

СБУ на Волыни разоблачила на незаконных поборах чиновников миграционной службы

Киев  •  УНН

 • 10845 просмотра

ЛУЦК-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудники СБУ Волыни разоблачили во взяточничестве заведующего одного из районных секторов и главного специалиста городского подразделения миграционной службы. Чиновники при посредничестве руководителя одной из туристических агентств организовали схему получения взяток за оформление документов для выезда за границу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Волынской области.

Силовики задокументировали получение неправомерной выгоды через посредника за содействие в оформлении местной жительнице справки о проживании в 30-километровой пограничной зоне, которая не имела на то законных оснований. Также оперативники спецслужбы зафиксировали факт получения злоумышленниками взятки за содействие в оформлении загранпаспорта на основании недостоверных документов. Установлено, что только гонорар посредника за свои "услуги" составлял 250-300 евро с сделки.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли деньги, недействительные печати и штампы, которые использовались при оформлении фиктивных документов.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.

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