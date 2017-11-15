СБУ на Волыни разоблачила на незаконных поборах чиновников миграционной службы

Силовики задокументировали получение неправомерной выгоды через посредника за содействие в оформлении местной жительнице справки о проживании в 30-километровой пограничной зоне, которая не имела на то законных оснований. Также оперативники спецслужбы зафиксировали факт получения злоумышленниками взятки за содействие в оформлении загранпаспорта на основании недостоверных документов. Установлено, что только гонорар посредника за свои "услуги" составлял 250-300 евро с сделки.

Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли деньги, недействительные печати и штампы, которые использовались при оформлении фиктивных документов.

Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.