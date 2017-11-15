СБУ на Волыни разоблачила на незаконных поборах чиновников миграционной службы
Киев • УНН
ЛУЦК-КИЕВ. 15 ноября. УНН. Сотрудники СБУ Волыни разоблачили во взяточничестве заведующего одного из районных секторов и главного специалиста городского подразделения миграционной службы. Чиновники при посредничестве руководителя одной из туристических агентств организовали схему получения взяток за оформление документов для выезда за границу, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УСБУ в Волынской области.
Силовики задокументировали получение неправомерной выгоды через посредника за содействие в оформлении местной жительнице справки о проживании в 30-километровой пограничной зоне, которая не имела на то законных оснований. Также оперативники спецслужбы зафиксировали факт получения злоумышленниками взятки за содействие в оформлении загранпаспорта на основании недостоверных документов. Установлено, что только гонорар посредника за свои "услуги" составлял 250-300 евро с сделки.
Во время обысков по месту жительства и работы фигурантов дела правоохранители изъяли деньги, недействительные печати и штампы, которые использовались при оформлении фиктивных документов.
Начато уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Сейчас решается вопрос об объявлении злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения.