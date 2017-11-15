СБУ на Волині викрила на незаконних поборах посадовців міграційної служби

Силовики задокументували отримання неправомірної вигоди через посередника за сприяння в оформленні місцевій мешканці довідки про проживання у 30-кілометровій прикордонній зоні, яка не мала на те законних підстав. Також оперативники спецслужби зафіксували факт отримання зловмисниками хабара за сприяння в оформленні закордонного паспорта на підставі недостовірних документів. Встановлено, що лише гонорар посередника за свої “послуги” становив 250-300 євро з оборудки.

Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили гроші, недійсні печатки і штампи, які використовувались при оформленні фіктивних документів.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.