СБУ на Волині викрила на незаконних поборах посадовців міграційної служби
Київ • УНН
ЛУЦЬК-КИЇВ. 15 листопада. УНН. Співробітники СБУ Волині викрили на хабарництві завідувача одного з районних секторів та головного спеціаліста міського підрозділу міграційної служби. Посадовці за посередництва керівника однієї з туристичних агенцій організували схему отримання хабарів за оформлення документів для виїзду за кордон, повідомляє УНН із посиланням на прес-службу УСБУ у Волинській області.
Силовики задокументували отримання неправомірної вигоди через посередника за сприяння в оформленні місцевій мешканці довідки про проживання у 30-кілометровій прикордонній зоні, яка не мала на те законних підстав. Також оперативники спецслужби зафіксували факт отримання зловмисниками хабара за сприяння в оформленні закордонного паспорта на підставі недостовірних документів. Встановлено, що лише гонорар посередника за свої “послуги” становив 250-300 євро з оборудки.
Під час обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів справи правоохоронці вилучили гроші, недійсні печатки і штампи, які використовувались при оформленні фіктивних документів.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо оголошення зловмисникам про підозру та обрання запобіжного заходу.