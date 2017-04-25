СБУ в Кировоградской обл. разоблачила группировку наркоторговцев
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Группу преступников, которые организовали в Кировоградской обл. изготовление и сбыт особо опасных наркотиков с месячным оборотом в 300 тыс.грн., разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, сообщает УНН.
Согласно информации, сотрудники СБУ на протяжении длительного времени документировали преступную деятельность членов группировки. Во время обыска у злоумышленников правоохранители изъяли большое количество наличных, почти килограмм маковой соломки и экстракт опия.
Всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.
Неотложные следственные действия продолжаются.
Напомним, 24 апреля организаторов наркобизнеса задержали в Херсоне .