СБУ в Кировоградской обл. разоблачила группировку наркоторговцев

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 31991 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 99328 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150946 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 114277 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 115107 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111689 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103670 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106882 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103420 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152235 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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СБУ в Кировоградской обл. разоблачила группировку наркоторговцев

СБУ в Кировоградской обл. разоблачила группировку наркоторговцев

Киев  •  УНН

 • 7681 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 25 апреля. УНН. Группу преступников, которые организовали в Кировоградской обл. изготовление и сбыт особо опасных наркотиков с месячным оборотом в 300 тыс.грн., разоблачила Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, сообщает УНН.

Согласно информации, сотрудники СБУ на протяжении длительного времени документировали преступную деятельность членов группировки. Во время обыска у злоумышленников правоохранители изъяли большое количество наличных, почти килограмм маковой соломки и экстракт опия.

Всем участникам преступной группировки сообщено о подозрении по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины.
Неотложные следственные действия продолжаются.

Напомним, 24 апреля организаторов наркобизнеса задержали в Херсоне .

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