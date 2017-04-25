СБУ на Кіровоградщині викрила угрупування наркоторговців

КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Групу злочинців, які організували на Кіровоградщині виготовлення та збут особливо небезпечних наркотиків з місячним обігом у 300 тис. грн., викрила Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це повідомили у прес-службі СБУ, повідомляє УНН.