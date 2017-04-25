СБУ на Кіровоградщині викрила угрупування наркоторговців
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 25 квітня. УНН. Групу злочинців, які організували на Кіровоградщині виготовлення та збут особливо небезпечних наркотиків з місячним обігом у 300 тис. грн., викрила Служба безпеки України спільно з прокуратурою. Про це повідомили у прес-службі СБУ, повідомляє УНН.
Згідно з інформацією, співробітники СБУ впродовж тривалого часу документували злочинну діяльність п’яти членів угруповання. Під час обшуку у зловмисників правоохоронці вилучили велику кількість готівки, майже кілограм макової соломки та екстракт опію.
Усім учасникам злочинного угруповання повідомлено про підозру за ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України.
Невідкладні слідчі дії тривають.
Нагадаємо, 24 квітня організаторів наркобізнесу затримали у Херсоні.