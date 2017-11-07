СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину российскому журналисту

"Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - сказали в СБУ.

В пресс-центре отметили, что СБУ принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.

Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева.