СБУ на 5 лет запретила въезд в Украину российскому журналисту
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Служба безопасности Украины на 5 лет запретила въезд в Украину журналисту РИА Новости Захару Виноградову. Об этом УНН сообщили в пресс-центре СБУ.
"Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда в Украину указанному лицу сроком на 5 лет", - сказали в СБУ.
В пресс-центре отметили, что СБУ принимает решение о запрете въезда в Украину иностранцам или лицам без гражданства в соответствии со ст. 13 Закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства" в интересах обеспечения национальной безопасности Украины.
Как сообщал УНН, Служба безопасности Украины приняла решение о принудительном возвращении в Россию журналиста российского телеканала НТВ Вячеслава Немишева.