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СБУ на 5 років заборонила в’їзд до України російському журналісту

СБУ на 5 років заборонила в’їзд до України російському журналісту

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Служба безпека Україна на 5 років заборонила в'їзд в Україну журналісту РІА Новини Захару Виноградову. Про це УНН повідомили у прес-центрі СБУ.

“Службою безпеки України прийнято рішення щодо заборони в’їзду в Україну вказаній особі терміном на 5 років”, — сказали в СБУ.

У прес-центрі зазначили, що СБУ приймає рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства відповідно до ст. 13 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” в інтересах забезпечення національної безпеки України.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України прийняла рішення про примусове повернення до Росії журналіста російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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