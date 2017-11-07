СБУ на 5 років заборонила в’їзд до України російському журналісту

“Службою безпеки України прийнято рішення щодо заборони в’їзду в Україну вказаній особі терміном на 5 років”, — сказали в СБУ.

У прес-центрі зазначили, що СБУ приймає рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства відповідно до ст. 13 Закону України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства” в інтересах забезпечення національної безпеки України.

Як повідомляв УНН, Служба безпеки України прийняла рішення про примусове повернення до Росії журналіста російського телеканалу НТВ В’ячеслава Немишева.