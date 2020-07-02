СБУ блокировала налоговую схему, которая наносила ущерб государству на 2 млрд грн ежемесячно
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Служба безопасности Украины совместно с Офисом генпрокурора и Государственной налоговой службой Украины провела спецоперацию по разоблачению и блокировки в ГНС противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБУ.
“По версии следствия, в период своего существования в 2019-2020 годах эта схема нанесла ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно. Досудебное расследование установило, что в схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации — ГНС), ее региональные подразделения и транзитно-конвертационных группы. В общем — почти 400 субъектов хозяйственной деятельности”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за несанкционированного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. “Это вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате — госбюджет нанесенный ущерб в особо крупных размерах”, — пояснили правоохранители.
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В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печати около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн. гривен.
“В ходе спецоперации СБУ наработала несколько системных решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. И благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн. гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд. гривен налоговых платежей”, — добавляется в сообщении.
Сейчас в уголовном производстве объявлено подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ДПС, в соответствии с ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием данных предприятий, составляет 100 млн гривен.
Напомним, СБУ обнаружила продажу данных из баз Госпогранслужбы.