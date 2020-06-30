СБУ виявила продаж даних з баз Держприкордонслужби: судитимуть двох осіб

“За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні і наявність заборон на в’їзд чи виїзд. Свої "послуги“ зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські карти. Клієнтами фігурантів були, зокрема, учасники кримінальних угруповань”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи направлено в суд.

Нагадаємо, департамент кіберполіції планує найближчим часом блокувати роботу 9 Telegram-каналів, за допомогою яких шахраї заволодівають коштами громадян під виглядом реалізації баз даних.