СБУ виявила продаж даних з баз Держприкордонслужби: судитимуть двох осіб

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Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. Кіберфахівці Служби безпеки України викрили в Івано-Франківській області діючого і колишнього прикордонників на продажі інформації з обмеженим доступом з бази даних Державної прикордонної служби. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“За попередніми даними слідства, зловмисники продавали дані про перетин держкордону громадянами України та іноземцями, термін їх перебування в країні і наявність заборон на в’їзд чи виїзд. Свої "послуги“ зловмисники пропонували через спеціалізовані інтернет-сервіси. Оплату від замовників вони отримували на банківські карти. Клієнтами фігурантів були, зокрема, учасники кримінальних угруповань”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі обом фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 361-2 (несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації) Кримінального кодексу України.

Матеріали справи направлено в суд.

Нагадаємо, департамент кіберполіції планує найближчим часом блокувати роботу 9 Telegram-каналів, за допомогою яких шахраї заволодівають коштами громадян під виглядом реалізації баз даних. 

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