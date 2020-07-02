Хабар за нерозголошення подробиць смерті нардепа: у будівлі СБУ в Одесі проходять обшуки

“На даний час, слідчі ДБР проводять санкціоновані судом обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального правопорушення та у приміщенні Управління Служби безпеки України в Одеській області. У разі доведення вини, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що за даними слідства, працівник СБУ організував та керував діяльністю злочинного угрупування, члени якого протягом травня 2020 року вимагали від громадянина кошти у сумі 250 тисяч доларів США за нерозголошення відомостей щодо обставин смерті одного з народних депутатів України, які можуть йому зашкодити. У випадку відмови від надання коштів, члени угрупування погрожували потерпілому застосувати до нього та його близьких родичів насильство.

Як раніше повідомляв УНН, Офісом Генпрокурора викрито злочинну групу під керівництвом підполковника СБУ на вимаганні 250 тис доларів у підприємця.