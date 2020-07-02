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Чверть мільйона доларів за нерозголошення подробиць загибелі нардепа: викрито чиновника СБУ

Чверть мільйона доларів за нерозголошення подробиць загибелі нардепа: викрито чиновника СБУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Офісом Генпрокурора викрито злочинну групу під керівництвом підполковника СБУ на вимаганні 250 тис доларів США у підприємця, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби Офісу Генпрокурора.

"... викрито учасників організованої групи під керівництвом заступника начальника одного з відділів Управління СБУ в Одеській області на вимаганні (ч. 4 ст. 189 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, співробітник спецслужби організував та керував діяльністю злочинного угруповання у складі не менше чотирьох осіб, учасники якого вимагали у підприємця грошові кошти в сумі 250 тис. доларів за можливе нерозголошення відомостей щодо обставин загибелі народного депутата України, які можуть йому зашкодити. У випадку відмови від надання коштів, вони погрожували застосувати насильство над потерпілим та його близькими родичами.

Підполковнику СБУ повідомлено про підозру, до суду готуються клопотання про обрання запобіжного заходу і відсторонення від посади.

"На даний час тривають обшуки за місцями проживання фігурантів та у приміщенні УСБУ в Одеській області з метою виявлення і вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні. Наразі виявлено та вилучено кілька одиниць предметів схожих на зброю та бойові припаси, як можливе знаряддя злочину. Також встановлюються інші причетні до вчинення злочину особи", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ексбанкір за 25 тисяч доларів "продавав" посаду начальника управління у Нацбанку.

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