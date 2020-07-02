Четверть миллиона долларов за неразглашение подробностей гибели нардепа: разоблачен чиновник СБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Офисом генпрокурора разоблачена преступная группа под руководством подполковника СБУ на вымогательстве 250 тыс долларов США у предпринимателя, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Офиса Генпрокурора.
"... разоблачены участники организованной группы под руководством заместителя начальника одного из отделов Управления СБУ в Одесской области на вымогательстве (ч. 4 ст. 189 УК Украины)", - говорится в сообщении.
По данным следствия, сотрудник спецслужбы организовал и руководил деятельностью преступной группировки в составе не менее четырех человек, участники которого требовали у предпринимателя денежные средства в сумме 250 тыс. долларов за возможное неразглашение сведений об обстоятельствах гибели народного депутата Украины, которые могут ему навредить. В случае отказа от предоставления средств, они угрожали применить насилие над потерпевшим и его близкими родственниками.
Подполковнику СБУ сообщено о подозрении, в суд готовятся ходатайства об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
"В настоящее время продолжаются обыски по местам жительства фигурантов и в помещении УСБУ в Одесской области с целью выявления и изъятия вещей и документов, имеющих доказательственное значение в уголовном производстве. Сейчас обнаружено и изъято несколько единиц предметов похожих на оружие и боеприпасы, как возможно орудие преступления. Также устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица", - говорится в сообщении.
Напомним, экс-банкир за 25 тыс. долларов "продавал" должность начальника управления в Нацбанке.