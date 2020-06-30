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Ексбанкір за 25 тисяч доларів "продавав" посаду начальника управління у Нацбанку

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 червня. УНН. У Києві правоохоронці затримали та повідомили про підозру чоловіку, який за 25 тис. доларів обіцяв сприяння у призначенні на керівну посаду в НБУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

“...затримано та повідомлено про підозру громадянину за фактом шахрайства, а також пропозиції, обіцянки або надання неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 27 , ч. 4 ст. 369 КК України)”, — сказано у повідомленні.

За даними слідства, громадянин шахрайським шляхом намагався заволодіти 25 тис доларів, обіцяючи сприяння у призначенні на керівну посаду в Національний банк України. Зокрема, діючи нібито в інтересах керівництва НБУ, вимагав вказані кошти від кандидата на посаду начальника управління Нацбанку за позитивне вирішення питання про його призначення.

Правоохоронці затримали його під час одержання першої частини обумовленої суми — 15 тис. доларів.

У той же час, у СБУ повідомили, що затриманий — колишній заступник Голови правління одного з комерційних банків. І за 25 тисяч доларів він “продавав” посаду начальника одного із управлінь Національного банку.

“організатор оборудки вдавав, що нібито діє в інтересах одного із заступників Голови Нацбанку. За словами фігуранта, частина суми мала бути розділена між учасниками конкурсної комісії для прийняття позитивного рішення щодо призначення кандидата на посаду”, — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру. Тривають заходи з встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення.

Нагадаємо, ексслідчий поліції, викритий на хабарі, постане перед судом.

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