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СБУ анонсировало масштабные антитеррористические учения во Львовской области: жителей просят иметь при себе документы

СБУ анонсировало масштабные антитеррористические учения во Львовской области: жителей просят иметь при себе документы

Киев  •  УНН

 • 17505 просмотра

КИЕВ. 10 мая. УНН. Во Львовской области пройдут масштабные антитеррористические и контрдиверсионные обучения. Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области, пишет УНН.

Детали

В период с 12 по 14 мая 2021 координационная группа Антитеррористического центра при Управлении Службы безопасности Украины во Львовской области проведет плановые антитеррористические и контрдиверсионные учения. Масштабные тренировки пройдут в условиях максимально приближенных к реальным.

Служба безопасности Украины просит жителей и гостей г. Жовква, п.г.т. Куликов и г. Дубляны с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

"Во время учений предусмотрено проведение ограничительных мероприятий на отдельных территориях, возможность проверки документов граждан, ухода автомобильного транспорта. Поэтому СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства и с безусловным соблюдением прав и свобод человека", - отметили в СБУ.

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