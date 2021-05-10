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СБУ анонсувало масштабні антитерористичні навчання на Львівщині: мешканців просять мати при собі документи

Київ • УНН

 • 17520 перегляди

КИЇВ. 10 травня. УНН. У Львівській області відбудуться масштабні антитерористичні та контрдиверсійні навчання. Про це повідомляє Управління СБУ у Львівській області, пише УНН.

Деталі

У період з 12 по 14 травня 2021 року координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України у Львівській області проведе планові антитерористичні та контрдиверсійні навчання. Масштабні тренування відбудуться в умовах максимально наближених до реальних.

Служба безпеки України просить жителів та гостей м. Жовква, с.м.т. Куликів та м. Дубляни із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

“Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу.
Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства та з безумовним дотриманням прав і свобод людини”, — наголосили у СБУ.

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