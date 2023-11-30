Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10

Эксклюзив
Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки
  •  117105 просмотра

Хурма для военных: Даниил Меньшиков рассказал о ловких дельцах и том, что они пытались завезти под видом гуманитарки

Эксклюзив
Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере
29 ноября  •  188417 просмотра

Улучшение обслуживания клиентов и фрод-мониторинг: что искусственный интеллект может дать банковской сфере

Эксклюзив
Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным
29 ноября  •  178842 просмотра

Эксперт объяснил, когда стоимость автогаза достигнет предела, за которым его использование станет невыгодным

Эксклюзив
Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист
28 ноября  •  198739 просмотра

Полномочия ФГВФЛ должны быть пересмотрены - юрист

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку
28 ноября  •  192394 просмотра

Эксперт рассказал, как блокада границы влияет на цены на внутреннем рынке и когда поляки прекратят забастовку

Эксклюзив
В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство
28 ноября  •  176024 просмотра

В Киеве с высотки выпал и погиб 18-летний парень, открыто производство

Эксклюзив
Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался
28 ноября  •  163834 просмотра

Винницкий областной совет готов был отдать земли просто так, а при условии строительства на них жилья для военных - отказался

Эксклюзив
В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек
28 ноября  •  158207 просмотра

В Киеве из-за гололедицы за день травмировались более 60 человек

Эксклюзив
50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу
28 ноября  •  164166 просмотра

50 тысяч долларов за ребенка: бывший руководитель Львовской таможни Даниил Меньшиков рассказал о попытках вывезти украинских детей за границу

Эксклюзив
Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно
27 ноября  •  188256 просмотра

Завершение расследования авиакатастрофы в Броварах: Александр Рувин рассказал, что эксперты КНИИСЭ воссоздали события катастрофы посекундно

Эксклюзив
В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"
27 ноября  •  169878 просмотра

В Фонде гарантирования вкладов сообщили, что полностью выплатили требования второй очереди кредиторов банка "Конкорд"

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди
27 ноября  •  168300 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в Госпогранслужбе сообщили, где самые длинные очереди

Эксклюзив
Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны
27 ноября  •  155171 просмотра

Ожидание в очереди на границе могло занимать до десяти дней: Даниил Меньшиков о том, как граница переживала наплыв людей с началом полномасштабной войны

Эксклюзив
Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами
28 ноября  •  37171 просмотра

Военный о реформировании системы питания в армии: главное убрать монополию и не набивать калорийность рациона солдата некачественными продуктами

Эксклюзив
Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев
27 ноября  •  153734 просмотра

Бывшая судья ЕСПЧ рассказала на, что больше всего поступало жалоб от украинцев

Темы
Главная
Общество
Война
Спорт
Экономика
Политика
Культура
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Технологии
Технологии
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
УНН Lite
УНН Lite
Наши за границей
Наши за границей
Лайфхак
Лайфхак
публикации
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
sbornaya-ukraini-ostalas-na-22-meste-v-obnovlennom-reitinge-fifa-top-10

Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10

Киев  •  УНН

30 ноябрь 2023, 12:30  •  7365 просмотра

Read in English

Национальная сборная Украины по футболу остается на 22-м месте в последнем рейтинге ФИФА с 1553,35 очками, занимая 12-е место среди команд УЕФА. Недавно они сыграли вничью 0: 0 с Италией в отборочном матче Евро-2024.

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленную генерацию мирового рейтинга национальных сборных, в котором Украина осталась на 22 строчке, сообщили в Украинской ассоциации футбола, пишет УНН.

Детали

Как указывают в УАФ, Украина заняла 22 место с 1553,35 баллами в активе в обновленном рейтинге национальных сборных ФИФА. В то же время среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины провела один матч квалификации Евро-2024, против команды Италии (0:0), и осталась на своей предыдущей позиции. Наши соперники в плей-офф отбора чемпионата Европы занимают следующие места: Босния и Герцеговина - 69 (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом), Израиль - 75 (-4), Исландия - 71 (-4)

- сообщили в УАФ.

Всего в топ-10 национальных сборных вошли:

Аргентина - 1855,20.

Франция - 1845,44.

Англия - 1800,05.

Бельгия - 1798,46.

Бразилия - 1784,09.

Нидерланды - 1745,48.

Португалия - 1745,06.

Испания - 1732,64.

Италия - 1718,82.

Хорватия - 1717,57.

Напомним

Сборная Украины в последнем матче отбора на Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с действующими чемпионами Европы, сборной Италии.

В полуфинале плей-офф Евро-2024 Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а в финале квалификации может сыграть с Израилем или Исландией.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Спорт
Збірна України залишилась на 22 місці в оновленому рейтингу ФІФА: топ-10
Ukraine's national team remains in 22nd place in the updated FIFA rankings: top 10
Новости по теме

Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10

Национальная сборная Украины по футболу остается на 22-м месте в последнем рейтинге ФИФА с 1553,35 очками, занимая 12-е место среди команд УЕФА. Недавно они сыграли вничью 0: 0 с Италией в отборочном матче Евро-2024.

Спорт •   •  7365 просмотра
Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10

Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи

Президент Украины Зеленский обсудил с канцлером Германии Шольцем необходимость единства ЕС в вопросе вступления Украины в ЕС и пакета помощи на 50 миллиардов евро.

Политика •   •  10357 просмотра
Зеленский переговорил с Шольцем: указал на важность единства в одобрении переговоров о вступлении и 50 млрд евро помощи

В офисе Президента отреагировали на допуск лаврова к заседанию ОБСЕ

Советник президента Украины Михаил Подоляк раскрыл присутствие министра иностранных дел россии лаврова на заседании ОБСЕ, рассматривая это как сигнал о том, что военные преступления приемлемы.

Политика •   •  10580 просмотра
В офисе Президента отреагировали на допуск лаврова к заседанию ОБСЕ

На границе Эстонии с россией выросло движение после закрытия восточной границы Финляндии

Закрытие границы Финляндией увеличило трафик на эстонско-российской границе на 25%, количество пересечений выросло с 4 000 до 5 000 ежедневно. Эстония готова к потенциальному наплыву мигрантов на фоне опасений по поводу российской гибридной атаки.

Политика •   •  10896 просмотра
На границе Эстонии с россией выросло движение после закрытия восточной границы Финляндии

Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

Количество трудовых споров, поданных украинцами в Эстонии, в этом году удвоилось.

Новости Мира •   •  8643 просмотра
Трудовых споров стало вдвое больше: в пользу украинских беженцев в Эстонии с работодателей взыскали 320 тыс. евро.

Враг продолжает активно атаковать Авдеевку: за сутки Силы обороны отбили 22 атаки, - Штупун

Противник усилил атаки на Таврийском направлении, проведя 45 боевых операций и пытаясь вернуть утраченные позиции в Запорожье. За один день защитники уничтожили 7 вражеских танков, 13 бронемашин и почти 500 человек личного состава противника.

Война •   •  12719 просмотра
Враг продолжает активно атаковать Авдеевку: за сутки Силы обороны отбили 22 атаки, - Штупун

Франция планирует увеличить объемы поставок боеприпасов в Украину

По словам генерала Жан-Франсуа Дока, Франция обязуется увеличить свою военную поддержку Украине в следующем году, предоставив дополнительные боеприпасы.

Война •   •  13962 просмотра
Франция планирует увеличить объемы поставок боеприпасов в Украину

Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина

Юлия Клименко предполагает, что Украина может пойти на компромиссы в вопросах электронной очереди и системы "путь", чтобы уменьшить напряжение с польскими перевозчиками на границе. На дипломатическом уровне продолжаются переговоры по урегулированию блокады, которая повлияла на двустороннюю торговлю и отношения.

Политика •   •  13202 просмотра
Блокада на границе с Польшей: в профильном комитете назвали компромиссы, на которые может пойти Украина

Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"

Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд".

Экономика •   •  12901 просмотра
Начато удовлетворение требований восьмой очереди реестра кредиторов банка "Конкорд"

Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено

Всемирная федерация бадминтона (BWF) приняла Национальную Федерацию бадминтона России, несмотря на юрисдикцию последней над территориями, признанными на международном уровне украинскими. BWF разрешил российским игрокам выступать в качестве "независимых нейтральных спортсменов" после запрета из-за вторжения России в Украину.

Спорт •   •  10728 просмотра
Членство рф во Всемирной федерации бадминтона приостановлено