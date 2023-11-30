Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленную генерацию мирового рейтинга национальных сборных, в котором Украина осталась на 22 строчке, сообщили в Украинской ассоциации футбола, пишет УНН.

Детали

Как указывают в УАФ, Украина заняла 22 место с 1553,35 баллами в активе в обновленном рейтинге национальных сборных ФИФА. В то же время среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.

После публикации предыдущего реестра сборная Украины провела один матч квалификации Евро-2024, против команды Италии (0:0), и осталась на своей предыдущей позиции. Наши соперники в плей-офф отбора чемпионата Европы занимают следующие места: Босния и Герцеговина - 69 (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом), Израиль - 75 (-4), Исландия - 71 (-4) - сообщили в УАФ.

Всего в топ-10 национальных сборных вошли:

Аргентина - 1855,20.

Франция - 1845,44.

Англия - 1800,05.

Бельгия - 1798,46.

Бразилия - 1784,09.

Нидерланды - 1745,48.

Португалия - 1745,06.

Испания - 1732,64.

Италия - 1718,82.

Хорватия - 1717,57.

Напомним

Сборная Украины в последнем матче отбора на Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с действующими чемпионами Европы, сборной Италии.

В полуфинале плей-офф Евро-2024 Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а в финале квалификации может сыграть с Израилем или Исландией.