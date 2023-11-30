Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10
Киев • УНН
Национальная сборная Украины по футболу остается на 22-м месте в последнем рейтинге ФИФА с 1553,35 очками, занимая 12-е место среди команд УЕФА. Недавно они сыграли вничью 0: 0 с Италией в отборочном матче Евро-2024.
Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала обновленную генерацию мирового рейтинга национальных сборных, в котором Украина осталась на 22 строчке, сообщили в Украинской ассоциации футбола, пишет УНН.
Детали
Как указывают в УАФ, Украина заняла 22 место с 1553,35 баллами в активе в обновленном рейтинге национальных сборных ФИФА. В то же время среди представителей УЕФА украинская команда 12-я.
После публикации предыдущего реестра сборная Украины провела один матч квалификации Евро-2024, против команды Италии (0:0), и осталась на своей предыдущей позиции. Наши соперники в плей-офф отбора чемпионата Европы занимают следующие места: Босния и Герцеговина - 69 (-6 по сравнению с предыдущим рейтингом), Израиль - 75 (-4), Исландия - 71 (-4)
Всего в топ-10 национальных сборных вошли:
Аргентина - 1855,20.
Франция - 1845,44.
Англия - 1800,05.
Бельгия - 1798,46.
Бразилия - 1784,09.
Нидерланды - 1745,48.
Португалия - 1745,06.
Испания - 1732,64.
Италия - 1718,82.
Хорватия - 1717,57.
Напомним
Сборная Украины в последнем матче отбора на Евро-2024 сыграла вничью 0:0 с действующими чемпионами Европы, сборной Италии.
В полуфинале плей-офф Евро-2024 Украина сыграет с Боснией и Герцеговиной, а в финале квалификации может сыграть с Израилем или Исландией.
Сборная Украины осталась на 22 месте в обновленном рейтинге ФИФА: топ-10
Национальная сборная Украины по футболу остается на 22-м месте в последнем рейтинге ФИФА с 1553,35 очками, занимая 12-е место среди команд УЕФА. Недавно они сыграли вничью 0: 0 с Италией в отборочном матче Евро-2024.
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