Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге
Киев • УНН
После хакерской атаки на оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работает система оповещения о воздушных тревогах.
Из-за масштабного сбоя у оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщают местные власти, передает УНН.
Детали
На Сумщине в городской военной администрации заявили, что хакерская атака на "Киевстар" нарушила работу системы оповещения о воздушной опасности. Гражданам рекомендуется следить за сообщениями о воздушной опасности из официальных источников.
В Днепре также не работает не работает система оповещения о воздушной тревоге. В Днепровском городском совете рассказали, что о сигнале воздушной тревоги можно узнать через специальные приложения.
В то же время горожане жалуются, что в Днепре иногда не работает домашний интернет, мобильная связь, трекинг общественного транспорта и некоторые табло на остановках. Также у некоторых коммунальных служб наблюдается сбой в работе телефонных "горячих линий".
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В Харькове вместо этого заявили, что некоторое время часть сирен системы оповещения не будет работать из-за проведения технических работ. Гражданам советуют пользоваться официальным мобильным приложением "Воздушная тревога".
Во Львове же заявили, что масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" не повлиял на работу системы оповещения. Во Львовской областной военной администрации уверяют, что оповещение о воздушной тревоге можно будет услышать на улице в случае отсутствия мобильной связи
Аналогичная ситуация в Хмельницком, Полтаве и Запорожье. Местные власти уверяют, что система оповещения о воздушной тревоге работает в штатном режиме.
Дополнение
В частности, в Хмельницком департаменте оборонной работы объяснили, что система оповещения населения о воздушной тревоге в Хмельницком будет работать независимо от работы мобильной связи и интернета.
Такое же заявление делала пресс-служба городского головы Запорожья. Там уверяют, что все работает в штатном режиме.
Вместе с тем начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что система оповещения на Полтавщине автономная, имеет высокую степень защиты и надежности.
Напомним
В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. Впоследствии "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.
Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге
После хакерской атаки на оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работает система оповещения о воздушных тревогах.
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