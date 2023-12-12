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Сбой в работе Киевстар: в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге

Киев  •  УНН

12 декабрь 2023, 14:13  •  12583 просмотра

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После хакерской атаки на оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работает система оповещения о воздушных тревогах.

Из-за масштабного сбоя у оператора связи Kyivstar в части регионов Украины не работают системы оповещения о воздушной тревоге. Об этом сообщают местные власти, передает УНН.

Детали 

На Сумщине в городской военной администрации заявили, что хакерская атака на "Киевстар" нарушила работу системы оповещения о воздушной опасности. Гражданам рекомендуется следить за сообщениями о воздушной опасности из официальных источников.

В Днепре также не работает не работает система оповещения о воздушной тревоге. В Днепровском городском совете рассказали, что о сигнале воздушной тревоги можно узнать через специальные приложения.

В то же время горожане жалуются, что в Днепре иногда не работает домашний интернет, мобильная связь, трекинг общественного транспорта и некоторые табло на остановках. Также у некоторых коммунальных служб наблюдается сбой в работе телефонных "горячих линий".

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В Харькове вместо этого заявили, что некоторое время часть сирен системы оповещения не будет работать из-за проведения технических работ. Гражданам советуют пользоваться официальным мобильным приложением "Воздушная тревога".

Во Львове же заявили, что масштабный сбой в работе мобильного оператора "Киевстар" не повлиял на работу системы оповещения. Во Львовской областной военной администрации уверяют, что оповещение о воздушной тревоге можно будет услышать на улице в случае отсутствия мобильной связи

Аналогичная ситуация в Хмельницком, Полтаве и Запорожье. Местные власти уверяют, что система оповещения о воздушной тревоге работает в штатном режиме.

Дополнение

В частности, в Хмельницком департаменте оборонной работы объяснили, что система оповещения населения о воздушной тревоге в Хмельницком будет работать независимо от работы мобильной связи и интернета.

Такое же заявление делала пресс-служба городского головы Запорожья. Там уверяют, что все работает в штатном режиме. 

Вместе с тем начальник Полтавской ОГА Филипп Пронин заявил, что система оповещения на Полтавщине автономная, имеет высокую степень защиты и надежности.

Напомним

В "Киевстаре" заявили, что из-за технического сбоя в сети возникли проблемы с доступом к мобильной связи и интернету. Впоследствии  "Киевстар" объяснил масштабный сбой мощной хакерской атакой.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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