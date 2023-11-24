Сбил патрульного и скрылся с места аварии: в Киеве задержали нетрезвого водителя
Предварительно нетрезвый водитель Ford сбил патрульного на столичном Харьковском шоссе и скрылся, но вскоре был задержан. Раненого полицейского госпитализировали.
В россии пенсионерку оштрафовали на 400 тысяч рублей за то, что она назвала Керченский мост "законной военной целью"
Российская пенсионерка была оштрафована на 400 тыс. рублей за то, что в социальных сетях назвала Керченский мост "законной военной целью". российские власти её обвинили в "оправдании терроризма".
В кулуарах ВР прошло подготовительное совещание по законопроекту о правах нацменьшинств
Украинский парламент планирует ускорить рассмотрение законопроекта о национальных меньшинствах, что является последним требованием для начала переговоров о членстве в ЕС. Об этом сообщил Давид Арахамия. Закон направлен на приведение законодательства Украины в соответствие со стандартами ЕС и укрепление межэтнического взаимопонимания между гражданами.
Более четырёх тысяч российских военнослужащих сбежали со службы после начала мобилизации – росСМИ
Более 4 тыс. российских военнослужащих были привлечены к уголовной ответственности за самовольное оставление части после отмобилизования, большинство из них получили условные сроки. Суды выносят решения со скоростью 100 решений в неделю.
Силы обороны усиливают революционными технологиями с Brave1 - Федоров
По словам вице-премьер-министра Михаила Федорова, Вооруженные силы Украины получают передовые технологии, такие как беспилотники и системы радиоэлектронной борьбы, разработанные при участии Brave1. Оборонный кластер Brave1 сотрудничает с инноваторами, и многие разработки уже эффективно поддерживают военные операции.
Корея передала Украине четыре механизированные машины для разминирования
Корейское агентство передало Украине 4 механизированные машины для разминирования. Полученные сегодня авитовки направят для проведения разминирования в Днепропетровскую и Черниговскую области.
Министр иностранных дел Китая поощряет европейско-китайское сотрудничество на фоне беспокойства о конкуренции
Министр иностранных дел Китая Ван И призывает Европу сотрудничать с Китаем, несмотря на конкуренцию, уверяя в поддержке стратегической автономии Европы и решении проблем иностранных инвесторов с целью создания справедливой бизнес-среды.
Спецназовцы СБУ обезвредили более двух сотен российских военных и уничтожили почти две сотни военных объектов
Как сообщается, спецподразделение СБУ "Альфа" ликвидировало более 200 российских военных и уничтожило 150 единиц вражеской военной техники, включая танки, БТРы и артиллерийские системы.
Попытка подкупа Кубракова: за застройщика Копыстыру внесли 100 млн грн залога
Сергей Копыстыр, обвиняемый в попытке подкупа вице-премьер-министра Украины Александра Кубракова, вышел на свободу после внесения 100 миллионов гривен залога.
USAID поможет со строительством евроколеи между Польшей и Украиной
Украина построит железную дорогу с евроколеей с шириной 1435 мм от Мостиск до Львова. Проект поддержали в США, и подтвердили свои намерения Меморандумом с Агентством США по международному развитию (USAID). Эта модернизация имеет целью повысить экспортный потенциал Украины и интеграцию в ЕС, включая как грузовые, так и пассажирские перевозки.