Сбил патрульного и скрылся с места аварии: в Киеве задержали нетрезвого водителя

В столице водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на патрульного и скрылся с места происшествия. Как сообщили правоохранители, беглец уже задержан, передает УНН.

... на Харьковском шоссе во время отработки сообщения о травмировании собаки водителем авто, водитель Ford, предварительно в состоянии опьянения, проезжая мимо полицейских, совершил наезд на на патрульного и скрылся с места происшествия. Все экипажи получили ориентировку и немедленно отправились на поиски нарушителя. Вскоре патрульные установили беглеца и задержали его - сообщили в столичной полиции.

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По данным правоохранителей, инспектор получил телесные повреждения, медики его госпитализировали.

Сейчас на месте работают следователи для установления всех обстоятельств дела и предоставления правовой квалификации.