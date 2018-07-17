Сайт Booking.com перестал работать в аннексированном Крыму

При попытке поиска жилья на полуострове система выдает сообщение: “К сожалению, в данный момент на нашем сайте невозможно забронировать проживание в Крыму с целью отдыха”. Впрочем, если в поиске заметить, что пользователь путешествует по работе, сервис продолжает выдавать варианты бронирования.

Как заявили изданию “Крыминформ” владельцы недвижимости в Крыму, их площадки на Booking.com были заблокированы с 16 июля. Также сервис перестал собирать отзывы и оценки туристов по крымским объектам.

Причиной называют необходимость соблюдения сервисом санкций Евросоюза в отношении Крыма.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам саммита с американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что хозяин Белого дома придерживается позиции о незаконности аннексии Крыма Россией.