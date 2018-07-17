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Сайт Booking.com перестав працювати в анексованому Криму

Сайт Booking.com перестав працювати в анексованому Криму

Київ • УНН

 • 8869 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Сервіс онлайн-бронювання готелів Booking.com перестав працювати в анексованому Криму. Причина - санкції Євросоюзу, передає УНН з посиланням на Meduza.

При спробі пошуку житла на півострові система видає повідомлення: “На жаль, у даний момент на нашому сайті неможливо забронювати проживання в Криму з метою відпочинку”. Втім, якщо в пошуку помітити, що користувач подорожує по роботі, сервіс продовжує видавати варіанти бронювання.

Як заявили виданню “Кримінформ” власники нерухомості в Криму, їх площадки на Booking.com були заблоковані з 16 липня. Також сервіс перестав збирати відгуки і оцінки туристів по кримським об’єктам.

Причиною називають необхідність дотримання сервісом санкцій Євросоюзу стосовно Криму.

Нагадаємо, президент Російської Федерації Володимир Путін під час прес-конференції за підсумками саміту з американським колегою Дональдом Трампом заявив, що господар Білого дому притримується позиції щодо незаконності анексії Криму Росією.

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