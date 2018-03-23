Савченко передумала объявлять голодовку
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Народный депутат Надежда Савченко не будет объявлять голодовку, если останется на свободе. Об этом она сообщила журналистам во время судебного заседания, передает корреспондент УНН.
Нардеп объяснила, что будет объявлять голодовку только в случае, если суд изберет ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
"Я уже говорила, я не буду есть, если останусь в тюрьме, там нет смысла есть", - пояснила Н.Савченко.
Ранее, 23 марта, Савченко объявила голодовку.
Верховная Рада накануне лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест.
В ВР Н.Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст. 14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Ю.Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте.
Надежда Савченко провела ночь в СИЗО СБУ, где ее допрашивали. Прокуратура будет просить суд арестовать Савченко.