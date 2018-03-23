Савченко буде їсти, якщо залишиться на свободі
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Народний депутат Надія Савченко не буде оголошувати голодування, якщо залишиться на свободі. Про це вона повідомила журналістам під час судового засідання, передає кореспондент УНН.
Нардеп пояснила, що буде оголошувати голодування тільки в разі, якщо суд обере їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
“Я вже казала, я не буду їсти, якщо залишуся в тюрмі, там нема сенсу їсти”, — пояснила Н.Савченко.
Раніше, 23 березня, Савченко оголосила голодування.
Верховна Рада напередодні позбавила Савченко депутатської недоторканності та надала дозвіл на її затримання й арешт.
У ВР Н.Савченко затримали, зачитавши їй повідомлення, у чому її підозрюють: злочини, передбачені ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а також ч.1 ст.258-3 ККУ. Генпрокурор Ю.Луценко раніше заявив, що є незаперечні докази того, що Савченко особисто планувала провести терористичний акт в парламенті.
Надія Савченко провела ніч у СІЗО СБУ, де її допитували. Прокуратура проситиме суд арештувати Савченко.