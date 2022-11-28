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Саудовская Аравия объявила о планах строительства узлового аэропорта с шестью взлетно-посадочными полосами

Саудовская Аравия объявила о планах строительства узлового аэропорта с шестью взлетно-посадочными полосами

Киев • УНН

 • 1092952 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман объявил в понедельник о планах превратить аэропорт Эр-Рияда в большой авиационный узел с шестью параллельными взлетно-посадочными полосами, который к 2030 году сможет принимать до 120 миллионов путешественников, передает УНН.

Детали

Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF) построит международный аэропорт имени короля Салмана, который должен простираться на 57 квадратных километров и будет включать нынешний аэропорт имени короля Халеда, сообщает государственное агентство SPA.

Авиация является частью правительственной стратегии, направленной на то, чтобы к 2030 году стать глобальным транспортным и логистическим узлом, а аэропорт Эр-Рияда станет операционной базой новой авиакомпании RIA, конкурирующей с региональными Emirates и Qatar Airways.

Королевство поставило перед собой высокие цели по диверсификации своей экономики и снижению зависимости от нефти, вложив сотни миллиардов долларов в план под названием «Видение 2030», инициированный фактическим правителем королевства принцем Мухаммедом.

"Проект аэропорта соответствует видению Саудовской Аравии по превращению Эр-Рияда, чтобы он вошел в десятку крупнейших городов мира с экономикой, и к 2030 году будет поддерживать рост населения Эр-Рияда до 15-20 миллионов человек", - говорится в сообщении SPA.

К 2050 году аэропорт короля Салмана создаст 103 000 прямых и косвенных рабочих мест, обслужит 185 миллионов путешественников и обработает 3,5 миллиона тонн грузов.

77-летняя государственная авиакомпания Saudia будет базироваться в городе Джидда на Красном море в соответствии с транспортной стратегией, предусматривающей создание двух хабов.

Добавим

Королевство уже ведет переговоры с производителями самолетов Airbus SE и Boeing Co о заказах двух перевозчиков Saudia и RIA.

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