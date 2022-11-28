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Саудівська Аравія оголосила про плани будівництва вузлового аеропорту з шістьма злітно-посадковими смугами

Саудівська Аравія оголосила про плани будівництва вузлового аеропорту з шістьма злітно-посадковими смугами

Київ • УНН

 • 1092953 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман оголосив у понеділок про плани перетворити аеропорт Ер-Ріяда на великий авіаційний вузол із шістьма паралельними злітно-посадковими смугами, який до 2030 року зможе приймати до 120 мільйонів мандрівників, передає УНН.

Деталі

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) побудує міжнародний аеропорт імені короля Салмана, який має простягатися на 57 квадратних кілометрів і включатиме нинішній аеропорт імені короля Халеда, повідомляє державне агенство SPA.

Авіація є частиною урядової стратегії, спрямованої на те, щоб до 2030 року стати глобальним транспортним та логістичним вузлом, а аеропорт Ер-Ріяда стане операційною базою нової авіакомпанії RIA, яка конкуруватиме з регіональними Emirates та Qatar Airways.

Королівство поставило перед собою високі цілі щодо диверсифікації своєї економіки та зниження залежності від нафти, вклавши сотні мільярдів доларів у план під назвою «Бачення 2030», ініційований фактичним правителем королівства принцом Мухаммедом.

"Проект аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії з перетворення Ер-Ріяда, щоб він увійшов до десятки найбільших міст світу з економікою, і до 2030 року підтримуватиме зростання населення Ер-Ріяда до 15-20 мільйонів людей", - йдеться в повідомленні SPA.

До 2050 року аеропорт короля Салмана створить 103 000 прямих та непрямих робочих місць, обслужить 185 мільйонів мандрівників та обробить 3,5 мільйона тонн вантажів.

77-річна державна авіакомпанія Saudia базуватиметься у місті Джидда на Червоному морі відповідно до транспортної стратегії, яка передбачає створення двох хабів.

Додамо

Королівство вже веде переговори з виробниками літаків Airbus SE та Boeing Co про замовлення двох перевізників Saudia та RIA.

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