Саудівська Аравія оголосила про плани будівництва вузлового аеропорту з шістьма злітно-посадковими смугами
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман оголосив у понеділок про плани перетворити аеропорт Ер-Ріяда на великий авіаційний вузол із шістьма паралельними злітно-посадковими смугами, який до 2030 року зможе приймати до 120 мільйонів мандрівників, передає УНН.
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Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) побудує міжнародний аеропорт імені короля Салмана, який має простягатися на 57 квадратних кілометрів і включатиме нинішній аеропорт імені короля Халеда, повідомляє державне агенство SPA.
Авіація є частиною урядової стратегії, спрямованої на те, щоб до 2030 року стати глобальним транспортним та логістичним вузлом, а аеропорт Ер-Ріяда стане операційною базою нової авіакомпанії RIA, яка конкуруватиме з регіональними Emirates та Qatar Airways.
Королівство поставило перед собою високі цілі щодо диверсифікації своєї економіки та зниження залежності від нафти, вклавши сотні мільярдів доларів у план під назвою «Бачення 2030», ініційований фактичним правителем королівства принцом Мухаммедом.
"Проект аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії з перетворення Ер-Ріяда, щоб він увійшов до десятки найбільших міст світу з економікою, і до 2030 року підтримуватиме зростання населення Ер-Ріяда до 15-20 мільйонів людей", - йдеться в повідомленні SPA.
До 2050 року аеропорт короля Салмана створить 103 000 прямих та непрямих робочих місць, обслужить 185 мільйонів мандрівників та обробить 3,5 мільйона тонн вантажів.
77-річна державна авіакомпанія Saudia базуватиметься у місті Джидда на Червоному морі відповідно до транспортної стратегії, яка передбачає створення двох хабів.
Додамо
Королівство вже веде переговори з виробниками літаків Airbus SE та Boeing Co про замовлення двох перевізників Saudia та RIA.