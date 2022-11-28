Саудівська Аравія оголосила про плани будівництва вузлового аеропорту з шістьма злітно-посадковими смугами

Деталі

Державний інвестиційний фонд Саудівської Аравії (PIF) побудує міжнародний аеропорт імені короля Салмана, який має простягатися на 57 квадратних кілометрів і включатиме нинішній аеропорт імені короля Халеда, повідомляє державне агенство SPA.

Авіація є частиною урядової стратегії, спрямованої на те, щоб до 2030 року стати глобальним транспортним та логістичним вузлом, а аеропорт Ер-Ріяда стане операційною базою нової авіакомпанії RIA, яка конкуруватиме з регіональними Emirates та Qatar Airways.

Королівство поставило перед собою високі цілі щодо диверсифікації своєї економіки та зниження залежності від нафти, вклавши сотні мільярдів доларів у план під назвою «Бачення 2030», ініційований фактичним правителем королівства принцом Мухаммедом.

"Проект аеропорту відповідає баченню Саудівської Аравії з перетворення Ер-Ріяда, щоб він увійшов до десятки найбільших міст світу з економікою, і до 2030 року підтримуватиме зростання населення Ер-Ріяда до 15-20 мільйонів людей", - йдеться в повідомленні SPA.

До 2050 року аеропорт короля Салмана створить 103 000 прямих та непрямих робочих місць, обслужить 185 мільйонів мандрівників та обробить 3,5 мільйона тонн вантажів.

77-річна державна авіакомпанія Saudia базуватиметься у місті Джидда на Червоному морі відповідно до транспортної стратегії, яка передбачає створення двох хабів.

Додамо

Королівство вже веде переговори з виробниками літаків Airbus SE та Boeing Co про замовлення двох перевізників Saudia та RIA.