Саудовская Аравия в следующем году откроет скоростную железную дорогу для паломников
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Скоростные поезда для паломников, прибывающих в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, начнут курсировать между священными для мусульман городами Мекка и Медина с 2018 года, передает УНН со ссылкой на издание Saudi Gazette.
"Работа над проектом будет завершена до конца этого года", - заявил начальник управления общественного транспорта и железных дорог Саудовской Аравии Румайха Аль-Румайхи.
Остается проложить 20 км рельсов из общих 450-ти. Предполагается, что по новой железной дороге будут курсировать 35 современных поездов, которые способны развивать скорость до 320 км в час.
Ежесуточно они смогут перевозить около 166 тыс. пассажиров. Время в дорогие составит два с половиной часа.
Напомним, что совершить хадж к священным местам королевства, по меньшей мере один раз, обязан каждый правоверный мусульманин. Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на совершение паломничества, из расчета 1 тыс. верующих на 1 млн. населения.
Как сообщал УНН, более миллиона мусульман собираются на хадж в Саудовской Аравии.