Саудовская Аравия в следующем году откроет скоростную железную дорогу для паломников

"Работа над проектом будет завершена до конца этого года", - заявил начальник управления общественного транспорта и железных дорог Саудовской Аравии Румайха Аль-Румайхи.

Остается проложить 20 км рельсов из общих 450-ти. Предполагается, что по новой железной дороге будут курсировать 35 современных поездов, которые способны развивать скорость до 320 км в час.

Ежесуточно они смогут перевозить около 166 тыс. пассажиров. Время в дорогие составит два с половиной часа.

Напомним, что совершить хадж к священным местам королевства, по меньшей мере один раз, обязан каждый правоверный мусульманин. Саудовская Аравия выделяет каждому государству квоту на совершение паломничества, из расчета 1 тыс. верующих на 1 млн. населения.

Как сообщал УНН, более миллиона мусульман собираются на хадж в Саудовской Аравии.