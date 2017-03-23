Саудівська Аравія наступного року відкриє швидкісну залізницю для прочан
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Швидкісні потяги для прочан, які прибувають до Саудівської Аравії для здійснення хаджу, почнуть курсувати між священними для мусульман містами Мекка і Медіна з 2018 року, передає УНН з посиланням на видання Saudi Gazette.
"Робота над проектом буде завершена до кінця цього року", - заявив начальник управління громадського транспорту і залізниць Саудівської Аравії Румайха Аль-Румайхі.
Наразі, залишається прокласти 20 км рейок із загальних 450-ти. Передбачається, що новітньою залізницею курсуватимуть 35 сучасних потягів, які здатні розвивати швидкість до 320 км на годину.
Щодоби вони зможуть перевозити близько 166 тис. пасажирів. Час у дорогі складатиме дві з половиною години.
Нагадаємо, що здійснити хадж до священних місць королівства, щонайменше одного разу, зобов’язаний кожен правовірний мусульманин. Саудівська Аравія виділяє кожній державі квоту на здійснення паломництва, з розрахунку 1 тис. вірян на 1 млн. населення.
Як повідомляв УНН, більше мільйона мусульман збираються на хадж в Саудівській Аравії.