Саперы с начала АТО обезвредили почти 150 тысяч минно-взрывных устройств
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. С начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения обезвредили около 147 тыс. минно-взрывных устройств, очистив около трех гектаров территории Донецкой и Луганской областей. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута, передает корреспондент УНН.
"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения ВС Украины обезвредили около 147 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов почти 2865 га территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.
По его словам, за прошедшую неделю саперы в районе проведения антитеррористической операции очистили от мин почти 6 га местности, обезвредив 954 взрывоопасных предметов.
Как сообщал УНН, зону загрязнения в Балаклее уменьшили до 150 метров.