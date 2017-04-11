Саперы с начала АТО обезвредили почти 150 тысяч минно-взрывных устройств

"Всего с начала антитеррористической операции инженерно-саперные подразделения ВС Украины обезвредили около 147 тысяч минно-взрывных устройств и очистили от взрывоопасных предметов почти 2865 га территории Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

По его словам, за прошедшую неделю саперы в районе проведения антитеррористической операции очистили от мин почти 6 га местности, обезвредив 954 взрывоопасных предметов.

Как сообщал УНН, зону загрязнения в Балаклее уменьшили до 150 метров.