Сапери з початку АТО знешкодили майже 150 тисяч мінно-вибухових пристроїв
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. З початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи знешкодили близько 147 тисяч мінно-вибухових пристроїв, очистивши близько трьох гектарів території Донецької та Луганської областей. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України, полковник Максим Праута, передає кореспондент УНН.
“Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи ЗС України знешкодили близько 147 тисяч мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів майже 2 865 га території Донецької та Луганської областей”, — сказав він.
За його словами, за минулий тиждень сапери в районі проведення антитерористичної операції очистили від мін майже 6 га місцевості, знешкодивши 954 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомляв УНН, зону забруднення у Балаклії зменшено до 150 метрів.