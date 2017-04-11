Сапери з початку АТО знешкодили майже 150 тисяч мінно-вибухових пристроїв

“Всього з початку антитерористичної операції інженерно-саперні підрозділи ЗС України знешкодили близько 147 тисяч мінно-вибухових пристроїв та очистили від вибухонебезпечних предметів майже 2 865 га території Донецької та Луганської областей”, — сказав він.

За його словами, за минулий тиждень сапери в районі проведення антитерористичної операції очистили від мін майже 6 га місцевості, знешкодивши 954 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляв УНН, зону забруднення у Балаклії зменшено до 150 метрів.