САП завершила досудебное расследование по делу "киотских" средств

Установлено, что группа лиц, в состав которой входили должностные лица ГП "Укрэкоинвест", путем обеспечения победы фиктивных компаний в тендерных процедурах "Капитальный ремонт путем технического переоснащения светильников на основе ламп накаливания на светильники на основе LED-технологий для сокращения выбросов парниковых газов и улучшение социально-экономических условий" совершили покушение на завладение государственными средствами в сумме свыше 336 млн грн.

По результатам предварительного расследования к уголовной ответственности привлечены десять человек.

Так, директору ГП "Укрэкоресурсы" О.Ковалю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч. 2 ст. 382 (неисполнение решения суда), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Двум сотрудникам ГП "Укрэкоресурсы" - члены комиссии по проведению конкурсных торгов Р.Кравченку и О.Добриловской сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Директору коммунального предприятия "Одесамиськсвитло" О.Прокопцю, который путем подделки обеспечил необходимыми документами фиктивные предприятия для участия в тендерных закупках, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Еще одному лицу (бывший работник ОП "Южно-Украинская АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом" Д.Соколов) сообщено о подозрении в совершении пособничества в покушении на завладение государственными средствами и использование поддельного документа, а именно преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 пособничество в покушении на завладение чужим имуществом), ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа) УК Украины. Учитывая, что последний находится в международном розыске, на основании постановления следственного судьи досудебное расследование в отношении указанного лица осуществляется в предусмотренном главой 24-1 УПК Украины порядке по специальному досудебного расследования.

Приговорам судов уже осуждены двое лиц по фактам фиктивного предпринимательства.

Также материалы досудебного расследования в одном из соучастников по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (пособничество в покушении на завладение чужим имуществом) УК Украины и двух человек по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины выделено в отдельное производство в связи с объявлением их розыска.

Как сообщал УНН, НАБУ установило девятого подозреваемого по делу "киотских" средств.