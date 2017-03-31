САП завершила досудебное расследование по делу "киотских" средств

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 67300 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 108578 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 166474 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 122133 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 119972 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114318 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105426 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107322 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103774 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 157493 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 49092 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 43236 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 37425 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 34737 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 30951 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 116875 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 152547 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 161068 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 157492 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 156962 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 113943 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 123819 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 130304 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 130426 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 134959 просмотра
Актуальное
САП завершила досудебное расследование по делу "киотских" средств

САП завершила досудебное расследование по делу "киотских" средств

Киев  •  УНН

 • 17806 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Сегодня прокуроры САП завершила расследование по факту покушения на завладение государственными средствами, выделенными Украине на основании Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Об этом УНН сообщили в пресс-службе САП.

Установлено, что группа лиц, в состав которой входили должностные лица ГП "Укрэкоинвест", путем обеспечения победы фиктивных компаний в тендерных процедурах "Капитальный ремонт путем технического переоснащения светильников на основе ламп накаливания на светильники на основе LED-технологий для сокращения выбросов парниковых газов и улучшение социально-экономических условий" совершили покушение на завладение государственными средствами в сумме свыше 336 млн грн.

По результатам предварительного расследования к уголовной ответственности привлечены десять человек.

Так, директору ГП "Укрэкоресурсы" О.Ковалю сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч. 2 ст. 382 (неисполнение решения суда), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Двум сотрудникам ГП "Укрэкоресурсы" - члены комиссии по проведению конкурсных торгов Р.Кравченку и О.Добриловской сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на завладение чужим имуществом), ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Директору коммунального предприятия "Одесамиськсвитло" О.Прокопцю, который путем подделки обеспечил необходимыми документами фиктивные предприятия для участия в тендерных закупках, сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины.

Еще одному лицу (бывший работник ОП "Южно-Украинская АЭС" ГП НАЭК "Энергоатом" Д.Соколов) сообщено о подозрении в совершении пособничества в покушении на завладение государственными средствами и использование поддельного документа, а именно преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 пособничество в покушении на завладение чужим имуществом), ч. 4 ст. 358 (использование поддельного документа) УК Украины. Учитывая, что последний находится в международном розыске, на основании постановления следственного судьи досудебное расследование в отношении указанного лица осуществляется в предусмотренном главой 24-1 УПК Украины порядке по специальному досудебного расследования.

Приговорам судов уже осуждены двое лиц по фактам фиктивного предпринимательства.

Также материалы досудебного расследования в одном из соучастников по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (пособничество в покушении на завладение чужим имуществом) УК Украины и двух человек по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) УК Украины выделено в отдельное производство в связи с объявлением их розыска.

Как сообщал УНН, НАБУ установило девятого подозреваемого по делу "киотских" средств.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы