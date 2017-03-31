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САП завершила досудове розслідування у справі "кіотських" коштів

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні прокурори САП завершила розслідування за фактом замаху на заволодіння державними коштами, виділеними Україні на підставі Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.

Встановлено, що група осіб, до складу якої входили службові особи ДП “Укрекоінвест”, шляхом забезпечення перемоги фіктивних компаній у тендерних процедурах “Капітальний ремонт шляхом технічного переоснащення світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов” вчинили замах на заволодіння державними коштами у сумі понад 336 млн грн.

За результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто десять осіб.

Так, директору ДП “Укрекоресурс” О.Ковалю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння чужим майном), ч. 2 ст. 382 (невиконання рішення суду), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Двом співробітникам ДП “Укрекоресурс” − членам комісії з проведення конкурсних торгів Р.Кравченку та О.Добриловській повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння чужим майном), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документу), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Директору комунального підприємства “Одесаміськсвітло” О.Прокопцю, який шляхом підробки забезпечив необхідними документами фіктивні підприємства для участі у тендерних закупівлях, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.

Ще одній особі (колишній працівник ВП “Южно-Українська АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом” Д.Соколов) повідомлено про підозру у вчиненні пособництва у замаху на заволодіння державними коштами та використання підробленого документа, а саме злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 пособництво у замаху на заволодіння чужим майном), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документу) КК України. Враховуючи, що останній перебуває у міжнародному розшуку, на підставі ухвали слідчого судді досудове розслідування відносно вказаної особи здійснюється у передбаченому главою 24-1 КПК України порядку щодо спеціального досудового розслідування.

Вироками судів вже засуджено двох осіб за фактами фіктивного підприємництва.

Також матеріали досудового розслідування щодо одного із співучасників за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (пособництво у замаху на заволодіння чужим майном) КК України та двох осіб за підозрою у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України виділено в окреме провадження у зв’язку з оголошенням їх розшуку.

Як повідомляв УНН, НАБУ встановило дев’ятого підозрюваного у справі “кіотських” коштів.

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