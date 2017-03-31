САП завершила досудове розслідування у справі "кіотських" коштів
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. Сьогодні прокурори САП завершила розслідування за фактом замаху на заволодіння державними коштами, виділеними Україні на підставі Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.
Встановлено, що група осіб, до складу якої входили службові особи ДП “Укрекоінвест”, шляхом забезпечення перемоги фіктивних компаній у тендерних процедурах “Капітальний ремонт шляхом технічного переоснащення світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED-технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов” вчинили замах на заволодіння державними коштами у сумі понад 336 млн грн.
За результатами досудового розслідування до кримінальної відповідальності притягнуто десять осіб.
Так, директору ДП “Укрекоресурс” О.Ковалю повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння чужим майном), ч. 2 ст. 382 (невиконання рішення суду), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Двом співробітникам ДП “Укрекоресурс” − членам комісії з проведення конкурсних торгів Р.Кравченку та О.Добриловській повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (замах на заволодіння чужим майном), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документу), ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Директору комунального підприємства “Одесаміськсвітло” О.Прокопцю, який шляхом підробки забезпечив необхідними документами фіктивні підприємства для участі у тендерних закупівлях, повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) КК України.
Ще одній особі (колишній працівник ВП “Южно-Українська АЕС” ДП НАЕК “Енергоатом” Д.Соколов) повідомлено про підозру у вчиненні пособництва у замаху на заволодіння державними коштами та використання підробленого документа, а саме злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 пособництво у замаху на заволодіння чужим майном), ч. 4 ст. 358 (використання підробленого документу) КК України. Враховуючи, що останній перебуває у міжнародному розшуку, на підставі ухвали слідчого судді досудове розслідування відносно вказаної особи здійснюється у передбаченому главою 24-1 КПК України порядку щодо спеціального досудового розслідування.
Вироками судів вже засуджено двох осіб за фактами фіктивного підприємництва.
Також матеріали досудового розслідування щодо одного із співучасників за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (пособництво у замаху на заволодіння чужим майном) КК України та двох осіб за підозрою у вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 (фіктивне підприємництво) КК України виділено в окреме провадження у зв’язку з оголошенням їх розшуку.
Як повідомляв УНН, НАБУ встановило дев’ятого підозрюваного у справі “кіотських” коштів.