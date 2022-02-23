САП закрыла дело против одного из налоговиков Клименко, подозреваемого в растрате бюджета, и вернула ему элитное имущество
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Высший антикоррупционный суд отменил арест участка и дома, принадлежащих сыну экс-начальника ГНИ в Святошинском районе города Киева Игоря Бондаренко. Об этом свидетельствуют данные Единого реестра судебных решений, передает УНН.
Детали
Арест на недвижимое имущество наложил Печерский районный суд города Киева еще в июне 2017 года. Тогда суд арестовал дом площадью 532 кв. м. и 16 соток земли, принадлежащих сыну экс-начальника ГНИ в Святошинском районе города Киева Игоря Бондаренко. Последний подозревался в организации схем уклонения от уплаты налогов времен бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.
Впрочем, 29 декабря 2021 года САП закрыла дело против бывшего налоговика, в связи с невозможностью
доказать виновность Бондаренко в преступлениях, и в связи с исчерпанием возможностей их получить.
Так что защита Бондаренко подал в суд с просьбой отменить арест на недвижимое имущество, что принадлежит сыну экс-налоговика.
Добавим
Александр Клименко возглавлял Министерство доходов и сборов во времена правления бывшего президента Виктора Януковича. В 2017 году он стал подозреваемым в нанесении ущерба государству на сумму 96 млрд грн. Вместе с Клименко в деле фигурировали региональные налоговики, которые, по данным следствия, “помогали” Клименко минимизировать уплату налогов в бюджет через схему так называемых налоговых площадок, когда бизнес платил часть заработанных средств определенным (программным) конторам вместо государства.
Дело расследовала военная прокуратура. Тогда же было арестовано многочисленное имущество Клименко, перечень которого публиковал УНН.
Впрочем, после так называемой реформы военной прокуратуры дело Клименко было передано в НАБУ, где “затихло”. До сих пор неизвестно, находится ли еще под арестом элитное имущество налоговика, ведь в НАБУ эту информацию предоставлять отказались.
Интересный факт
Первый заместитель директора НАБУ Гизо Углава, который руководит следствием бюро, встречался еще с одним министром времен Януковича Эдуардом Ставицким, когда последнего Украина уже преследовала за преступления. По непроверенной информации, тогда Углава якобы предлагал Ставицкому добиться передачи его дела из Генпрокуратуры в НАБУ.
Добавим, что в апреле этого года истекает срок полномочий Артема Сытника в должности директора бюро и в случае отсутствия нового — обязанности руководителя органа будет исполнять первый заместитель, которым на сегодня является Гизо Углава.