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САП закрила справу проти одного з податківців Клименка, підозрюваного у розтраті бюджету, і повернула йому елітне майно

САП закрила справу проти одного з податківців Клименка, підозрюваного у розтраті бюджету, і повернула йому елітне майно

Київ • УНН

 • 156252 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Вищий антикорупційний суд скасував арешт ділянки і будинку, які належать сину ексначальника ДПІ в Святошинському районі міста Києва Ігоря Бондаренка. Про це свідчать дані Єдиного реєстру судових рішень, передає УНН.

Деталі

Арешт на нерухоме майно наклав Печерський районний суд міста Києва ще у червні 2017 року. Тоді суд арештував будинок площею 532 кв.м. і 16 соток землі, що належать сину ексначальника ДПІ в Святошинському районі міста Києва Ігоря Бондаренка. Останній підозрювався в організації схем ухилення від сплати податків часів колишнього міністра доходів і зборів Олександра Клименка.

Втім, 29 грудня 2021 року САП закрила справу проти колишнього податківця, у зв’язку із неможливістю
довести винуватість Бондаренка у злочинах, та у зв’язку із вичерпанням можливостей їх отримати.

Тож захист Бондаренка подав до суду із проханням скасувати арешт на нерухоме майно, що належить сину екс-податківця.

Додамо

Олександр Клименко очолював Міністерство доходів і зборів в часи правління колишнього президента Віктора Януковича. У 2017 році він став підозрюваним у завданні збитку державі на суму 96 млрд грн. Разом з Клименко у справі фігурували регіональні податківці, які, за даними слідства, “допомагали” Клименко мінімізувати сплату податків до бюджету через схему так званих податкових майданчиків, коли бізнес сплачував частину зароблених коштів визначеним (програмним) конторам замість держави.

Справу розслідувала військова прокуратура. Тоді ж було арештовано численне майно Клименко, перелік якого публікував УНН.

Втім, після так званої реформи військової прокуратури справа Клименко була передана у НАБУ, де “затихла”. Досі невідомо, чи перебуває ще під арештом елітне майно податківця, адже в НАБУ цю інформацію надавати відмовилися.

Цікавий факт

Перший заступник директора НАБУ Гізо Углава, який керує слідством бюро, зустрічався ще з одним міністром часів Януковича Едуардом Ставицьким, коли останнього Україна вже переслідувала за злочини. За неперевіреною інформацією, тоді Углава начебто пропонував Ставицькому домогтися передачі його справи з Генпрокуратури у НАБУ.

Додамо, що у квітні цього року закінчується термін повноважень Артема Ситника на посаді директора бюро і в разі відсутності нового — обов’язки керівника органу буде виконувати перший заступник, яким на сьогодні є Гізо Углава.

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