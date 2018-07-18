САП проверит, прослушивало ли НАБУ Насирова
Киев • УНН
КИЕВ. 18 июля. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура проверит, прослушивало ли Национальное антикоррупционное бюро Украины разговоры бывшего председателя Государственной фискальной службы Украины Романа Насирова со своими адвокатами. Об этом сам Насиров сообщил в своем Facebook, передает УНН.
"Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать дело о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны и сознательного незаконного прослушивания сотрудниками антикоррупционного бюро конфиденциального общения между мной и моими защитниками", - сообщил Насиров.
Национальная ассоциация адвокатов Украины указывает, что прослушивание происходило в помещении НАБУ.
"Так, указанные адвокаты осуществляют полномочия защитников в одном резонансном уголовном деле. Во время общения адвокатов с подзащитным в помещении НАБУ, детективами этого ведомства осуществлялась незаконная аудио и видео фиксация конфиденциального общения адвоката с клиентами, что прямо запрещено ст. 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Позже записи этих разговоров были приобщены НАБУ к материалам уголовного производства в качестве доказательств инкриминируемого подзащитному деяния", - говорится в сообщении.
Напомним, Шевченковский районный суд Киева перенес на август судебное заседание по делу бывшего главы ГФС Насирова.