САП проверит, прослушивало ли НАБУ Насирова

"Специализированная антикоррупционная прокуратура начала расследовать дело о нарушении детективами НАБУ адвокатской тайны и сознательного незаконного прослушивания сотрудниками антикоррупционного бюро конфиденциального общения между мной и моими защитниками", - сообщил Насиров.

Национальная ассоциация адвокатов Украины указывает, что прослушивание происходило в помещении НАБУ.

"Так, указанные адвокаты осуществляют полномочия защитников в одном резонансном уголовном деле. Во время общения адвокатов с подзащитным в помещении НАБУ, детективами этого ведомства осуществлялась незаконная аудио и видео фиксация конфиденциального общения адвоката с клиентами, что прямо запрещено ст. 23 Закона Украины "Об адвокатуре и адвокатской деятельности". Позже записи этих разговоров были приобщены НАБУ к материалам уголовного производства в качестве доказательств инкриминируемого подзащитному деяния", - говорится в сообщении.

Напомним, Шевченковский районный суд Киева перенес на август судебное заседание по делу бывшего главы ГФС Насирова.