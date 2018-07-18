САП перевірить, чи прослуховувало НАБУ Насірова

“Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати справу про порушення детективами НАБУ адвокатської таємниці і свідомого незаконного прослуховування працівниками антикорупційного бюро конфіденційного спілкування між мною і моїми захисниками”, — повідомив Насіров.

Національна асоціація адвокатів України вказує, що прослуховування відбувалось в приміщенні НАБУ.

“Так, вказані адвокати здійснюють повноваження захисників у одній резонансній кримінальній справі. Під час спілкування адвокатів з підзахисним в приміщенні НАБУ, детективами цього відомства здійснювалась незаконна аудіо та відео фіксація конфіденційного спілкування адвоката з клієнтами, що прямо заборонено ст. 23 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність“. Пізніше записи цих розмов були долучені НАБУ до матеріалів кримінального провадження у якості доказів інкримінованого підзахисному діяння”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва переніс на серпень судове засідання у справі колишнього голови ДФС Насірова.