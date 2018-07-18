САП перевірить, чи прослуховувало НАБУ Насірова
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура перевірить, чи прослуховувало Національне антикорупційне бюро України розмови колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова зі своїми адвокатами. Про це сам Насіров повідомив у своєму Facebook, передає УНН.
“Спеціалізована антикорупційна прокуратура почала розслідувати справу про порушення детективами НАБУ адвокатської таємниці і свідомого незаконного прослуховування працівниками антикорупційного бюро конфіденційного спілкування між мною і моїми захисниками”, — повідомив Насіров.
Національна асоціація адвокатів України вказує, що прослуховування відбувалось в приміщенні НАБУ.
“Так, вказані адвокати здійснюють повноваження захисників у одній резонансній кримінальній справі. Під час спілкування адвокатів з підзахисним в приміщенні НАБУ, детективами цього відомства здійснювалась незаконна аудіо та відео фіксація конфіденційного спілкування адвоката з клієнтами, що прямо заборонено ст. 23 Закону України „Про адвокатуру та адвокатську діяльність“. Пізніше записи цих розмов були долучені НАБУ до матеріалів кримінального провадження у якості доказів інкримінованого підзахисному діяння”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва переніс на серпень судове засідання у справі колишнього голови ДФС Насірова.