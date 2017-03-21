САП довела до суда более 50 дел - Н.Холодницкий

"Мы довели до суда более 50 дел. Приговоров сейчас с нетерпением уже наконец ждем, это уже обстоятельства, которые от нас не зависят", - отметил Н.Холодницкий.

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Как сообщал УНН, Н.Холодницкий заявил, что создание антикоррупционного суда крайне необходимо уже сейчас, а не в 2018-2020-х годах.