САП довела до суда более 50 дел - Н.Холодницкий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура довела до суда уже более 50 дел. Об этом сообщил руководитель САП Назар Холодницкий в эфире телеканала ZIK, передает УНН.
"Мы довели до суда более 50 дел. Приговоров сейчас с нетерпением уже наконец ждем, это уже обстоятельства, которые от нас не зависят", - отметил Н.Холодницкий.
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Как сообщал УНН, Н.Холодницкий заявил, что создание антикоррупционного суда крайне необходимо уже сейчас, а не в 2018-2020-х годах.