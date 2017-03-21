САП довела до суду понад 50 справ – Н.Холодницький
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура довела до суду вже більше 50 справ. Про це повідомив керівник САП Назар Холодницький в ефірі телеканалу ZIK, передає УНН.
“Ми довели до суду більше 50 справ. Вироків зараз з нетерпінням уже нарешті чекаємо, це вже обставини, які від нас не залежать”, — зазначив Н.Холодницький.
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Як повідомляв УНН, Н.Холодницький заявив, що створення антикорупційного суду вкрай необхідне вже зараз, а не в 2018-2020-х роках.