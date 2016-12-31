Санта Клаусы в Киеве пробежали 5 км на Трухановом острове
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В столице на Трухановом острове прошел забег Санта Клаусов. Единственным условием для участников была физическая способность преодолеть расстояние в 5 км и, собственно, костюм Санта Клауса, передает корреспондент УНН.
Одновременно с Киевом забеги стартовали во Львове и Тернополе. Регистрация на участие была бесплатной. Как сообщают организаторы, в этом году большинство Сант были спортсменами.
"Это у нас впервые происходит именно забег Санта Клаусов, мы с июля организуем забеги каждую субботу и решили не отменять, а приурочить к празднику. Победа это конечно важно, но у нас больше поощряется постоянное участие ", - сообщили организаторы.