Санта Клауси у Києві пробігли 5 км на Трухановому острові

Одночасно із Києвом забіги стартували у Львові та Тернополі. Реєстрація на участь була безкоштовною. Як повідомляють організатори, цього року більшість Сант були спортсменами.

“Це у нас вперше відбувається саме забіг Санта Клаусів, ми з липня організовуємо забіги щосуботи і вирішили не відміняти, а приурочити до свята. Перемога це звичайно важливо, проте у нас більше заохочується постійна участь”, — повідомили організатори.