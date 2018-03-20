Самоубийство Волошина: в Николаеве активисты требовали отставки губернатора
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. В Николаеве возле здания областной государственной администрации прошла акция за отставку председателя ОГА Алексея Савченко. Об этом сообщила активистка Евгения Матейчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
Так, активисты обратились к Президенту Украины Петру Порошенко с требованием отправить Савченко в отставку.
"Порошенко должен уволить Савченко! Подписи сегодня из-за дождя было сложно собрать, но дособирают", - написала Матейчук.
Как сообщают местные СМИ, акцию за увольнение председателя ОГА организовали из-за самоубийства исполняющего обязанности директора КП "Николаевский международный аэропорт".
Напомним, 18 марта в Николаеве в собственной квартире совершил самоубийство путем выстрела из боевого пистолета 29-летний и.о. директора одного из коммунальных предприятий области Волошин - бывший военный летчик, участник АТО.
Как информировал УНН, следствие рассматривает пять версий самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина.