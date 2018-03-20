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Самогубство Волошина: у Миколаєві активісти вимагали відставки губернатора

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. У Миколаєві біля будівлі обласної державної адміністрації пройшла акція за відставку голови ОДА Олексія Савченка. Про це повідомила активістка Євгенія Матейчук на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Так, активісти звернулися до Президента України Петра Порошенка з вимогою відправити Савченка у відставку.

“Порошенко повинен звільнити Савченка! Підписи сьогодні через дощ було складно зібрати, але дозбираємо”, — написала Матейчук.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, акцію щодо звільнення голови ОДА організували через самогубство виконуючого обв’язки директора КП “Миколаївський міжнародний аеропорт”.

Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин — колишній військовий льотчик, учасник АТО. 

Як інформував УНН, слідство розглядає п’ять версій самогубства в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина. 

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