Самогубство Волошина: у Миколаєві активісти вимагали відставки губернатора
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. У Миколаєві біля будівлі обласної державної адміністрації пройшла акція за відставку голови ОДА Олексія Савченка. Про це повідомила активістка Євгенія Матейчук на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
Так, активісти звернулися до Президента України Петра Порошенка з вимогою відправити Савченка у відставку.
“Порошенко повинен звільнити Савченка! Підписи сьогодні через дощ було складно зібрати, але дозбираємо”, — написала Матейчук.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, акцію щодо звільнення голови ОДА організували через самогубство виконуючого обв’язки директора КП “Миколаївський міжнародний аеропорт”.
Нагадаємо, 18 березня у Миколаєві у власній квартирі скоїв самогубство шляхом пострілу з бойового пістолету 29-річний в.о. директора одного з комунальних підприємств області В.Волошин — колишній військовий льотчик, учасник АТО.
Як інформував УНН, слідство розглядає п’ять версій самогубства в.о. директора Миколаївського аеропорту Владислава Волошина.