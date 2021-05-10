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Саммит “Бухарестской девятки”: уже на открытии заговорили о российской агрессии

Саммит “Бухарестской девятки”: уже на открытии заговорили о российской агрессии

Киев  •  УНН

 • 19560 просмотра

КИЕВ. 10 травня. УНН. Президент Румынии Клаус Йоханнис на церемонии открытия саммита лидеров восточноевропейских стран-членов НАТО (“Бухарестская девятка”) отметил усиление России в Черном море, сообщает корреспондент УНН.

Детали

Президент Румынии поблагодарил всех лидеров государств “Бухарестской девятки”, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента США Джо Бадена за участие в саммите, проходящим в гибридном режиме (общение происходит онлайн и офлайн одновременно).

“Укрепление и углубление трансатлантических связей, которые остаются основой нашего альянса, — это наша цель. Я хотел бы выразить особую признательность за укрепление приверженности администрации Байдена НАТО и статье 5 Вашингтонского договора.

На восточном фланге нам нужно продолжать укреплять сдерживающий фактор и оборону. В последнее время все мы были свидетелями усиления сил Российской Федерации в районе Черного моря. Мы должны продолжить размышления о НАТО 2030 (речь идет о стратегии расширения и развития Альянса — ред.)”, — сказал президент Румынии Клаус Йоханнис.

Он отметил, что выше упомянутые пункты присутствуют в повестке дня саммита.

Напомним, встреча “Бухарестской девятки” проходит сегодня в Румынии. Во встрече участвую главы Румынии, Польши (физически), Болгарии, Чехии, Литвы, Эстонии, Латвии, Словакии, Венгрии (онлайн). Также по видео связи во встрече участвует президент США, госсекретарь США и генсек НАТО.

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