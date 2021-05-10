Саміт "Бухарестської дев'ятки": вже на відкритті заговорили про російську агресію

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Президент Румунії подякував усім лідерам держав "Бухарестської дев'ятки", а також генсека НАТО Йенса Столтенберга і президента США Джо Бадена за участь в саміті, що проходить в гібридному режимі (спілкування відбувається онлайн і офлайн одночасно).

"Зміцнення і поглиблення трансатлантичних зв'язків, які залишаються основою нашого альянсу, - це наша мета. Я хотів би висловити особливу вдячність за зміцнення прихильності адміністрації Байдена НАТО і статті 5 Вашингтонського договору.

На східному фланзі нам потрібно продовжувати зміцнювати стримуючий фактор і оборону. Останнім часом всі ми були свідками посилення сил Російської Федерації в районі Чорного моря. Ми повинні продовжити роздуми про НАТО 2030 (мова йде про стратегію розширення і розвитку Альянсу - ред.)", - сказав президент Румунії Клаус Йоханніса.

Він зазначив, що вище згадані пункти присутні в порядку денному саміту.

Нагадаємо, зустріч "Бухарестської дев'ятки" проходить сьогодні в Румунії. У зустрічі беру участь глави Румунії, Польщі (фізично), Болгарії, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Словаччини, Угорщини (онлайн). Також по відео зв'язку у зустрічі бере участь президент США, держсекретар США і генсек НАТО.