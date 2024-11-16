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Самая молодая в истории США пресс-секретарь Белого Дома: кого выбрал Дональд Трам

Киев  •  УНН

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Дональд Трамп назначил 27-летнюю Каролайн Ливитт новым пресс-секретарем Белого дома. Она побила рекорд Рона Зиглера, став самым молодым человеком на этой должности за всю историю США.

Новоизбранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу 15 ноября выбрал себе пресс-секретаря. Ею стала 27-летняя Каролайн Ливитт, которая завоевала расположение Трампа своим решительным выступлением в его защиту в медиа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Дональд Трамп назвал Ливитт умной и жесткой, а также сказал, что она "доказала себя очень эффективным коммуникатором".

Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы хотим снова сделать Америку великой,

- добавил он.

Известно, что Каролайн Ливитт занимала должность национального пресс-секретаря его предвыборной кампании. Также, она была помощником пресс-секретаря во время первой каденции Трампа в Белом доме.

В 2022 году Ливитт баллотировалась в Конгресс от штата Нью-Гэмпшир, однако проиграла действующему сенатору-демократу. Впоследствии она присоединилась к кампании Трампа в 2024 году и была главным спикером переходной команды новоизбранного президента.

Справочно

Каролайн Ливитт станет самым молодым пресс-секретарем в истории Белого дома, побив рекорд Рона Зиглера, которому было 29 лет, когда он занял эту должность при президентстве Ричарда Никсона в 1969 году.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, Дональд Трамп планирует назначить экс-конгрессмена Дага Коллинза министром по делам ветеранов.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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