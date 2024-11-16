Самая молодая в истории США пресс-секретарь Белого Дома: кого выбрал Дональд Трам

Новоизбранный Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в пятницу 15 ноября выбрал себе пресс-секретаря. Ею стала 27-летняя Каролайн Ливитт, которая завоевала расположение Трампа своим решительным выступлением в его защиту в медиа. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Как пишет издание, Дональд Трамп назвал Ливитт умной и жесткой, а также сказал, что она "доказала себя очень эффективным коммуникатором".

Я абсолютно уверен, что она преуспеет на трибуне и поможет донести наше послание американскому народу, поскольку мы хотим снова сделать Америку великой,