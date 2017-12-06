Саакашвили появился в базе лиц, которых разыскивают
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили появился в базе Министерства внутренних дел в разделе "Лица, которые скрываются от органов власти", передает УНН.
Отмечается, что М.Саакашвили объявлен в розыск ГУ Нацполиции в Киеве. Дата его исчезновения - 5 декабря 2017 года. Он обвиняется по ст.256 ч.2.
Напомним, 5 декабря в Национальной полиции Украины поступило поручение Генеральной прокуратуры Украины об объявлении в розыск экс-губернатора Одесской области Саакашвили.
Ранее Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченко устраивало акции протеста ради захвата власти.
Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.256 Уголовного кодекса Украины.