Саакашвілі з'явився в базі осіб, яких розшукують
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі з'явився в базі Міністерства внутрішніх справ у розділі "Особи, які переховуються від органів влади", передає УНН.
Зазначається, що М.Саакашвілі оголошено в розшук ГУ Нацполіції у місті Києві. Дата його зникнення - 5 грудня 2017 року. Він обвинувачується за ст.256 ч.2.
Нагадаємо, 5 грудня до Національної поліції України надійшло доручення Генеральної прокуратури України про оголошення в розшук екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі.
Раніше Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту заради захоплення влади.
Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі в рамках кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.256 Кримінального кодексу України.