Саакашвили поприветствовал активистов из окна тюрьмы. В Минюсте Грузии хотят ввести против экс-президента санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. Генеральная инспекция Министерства юстиции Грузии начала проверку после того, как экс-президент Михаил Саакашвили из окна тюрьмы поздравил участников акции в его поддержку. Об этом сообщает телеканал "Формула", передает УНН.
Детали
Поводом для начала проверки послужило сообщение, согласно которому во время нахождения осужденного Михаила Саакашвили в душевой разбито было оконное стекло. В этой связи, по согласованию с адвокатами на 22 октября назначена беседа с экс-президентом.
Юристы не исключают, что за нарушение тюремного устава на Саакашвили могут быть возложены определенные санкции.
Добавим
В четверг Саакашвили из окна тюрьмы приветствует демонстрантов, проводящих митинг около пенитенциарного учреждения № 12, где он отбывает наказание. Кадры с экс-президентом распространили все грузинские СМИ.
Окна камеры Саакашвили выходят не на внешний периметр тюрьмы, а во внутренний двор. По информации Минюста, накануне политик попросил принять душ. Когда сотрудники тюрьмы ждали его у входа в душевую комнату, он “обратился к собравшимся за пределами учреждения людям, чем нарушил внутренний устав”.
Экс-президент был задержан 1 октября в Тбилиси после того, как тайно прибыл в Грузию из Украины. Он помещен в тюрьму на основании вынесенных ранее судом приговором по должностным преступлениям.
Саакашвили считает себя политическим заключенным и в знак протеста голодает уже 22-й день. Он согласился на прием назначенных врачами лекарств, однако пока отказывается от госпитализации.