Саакашвілі привітав активістів з вікна в'язниці. У Мін'юсті Грузії хочуть запровадити проти експрезидента санкції

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Приводом для початку перевірки послужило повідомлення, згідно з яким під час перебування засудженого Михайла Саакашвілі в душовій розбите було віконне скло. У зв’язку з цим, за погодженням з адвокатами на 22 жовтня призначена бесіда з експрезидентом.

Юристи не виключають, що за порушення тюремного статуту на Саакашвілі можуть бути покладені певні санкції.

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У четвер Саакашвілі з вікна в’язниці привітав демонстрантів, які проводили мітинг біля пенітенціарної установи № 12, де він відбуває покарання. Кадри з експрезидентом поширили всі грузинські ЗМІ.

Вікна камери Саакашвілі виходять не на зовнішній периметр в’язниці, а у внутрішній двір. За інформацією Мін’юсту, напередодні політик попросив прийняти душ. Коли співробітники в’язниці чекали його біля входу в душову кімнату, він “звернувся до присутніх за межами установи людям, чим порушив внутрішній статут”.

Експрезидент був затриманий 1 жовтня в Тбілісі після того, як таємно прибув до Грузії з України. Він поміщений у в’язницю на підставі винесених раніше судом вирокам за посадовими злочинами.

Саакашвілі вважає себе політичним в’язнем і на знак протесту голодує вже 22-й день. Він погодився на прийом призначених лікарями ліків, проте поки відмовляється від госпіталізації.