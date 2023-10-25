Саакашвили нуждается в тщательном медицинском наблюдении, его состояние остаётся тревожным –Омбудсмен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Состояние Михаила Саакашвили остаётся тревожным, хоть и есть небольшие улучшения. В частности, у бывшего Президента Грузии улучшился сон, и начали пропадать кошмары. Об этом пишет УНН, со ссылкой на пресс-службу аппарата Народного защитника, которая опубликовала заключение по итогам визита группы специалистов к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в клинику “Вивамеди”.
Цитата
“Имеется некоторая положительная динамика, хотя основная картина: атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций остается неизменной. Больной нуждается в тщательном медицинском наблюдении”, — цитирует заключение врачей УНН.
Детали
Группа врачей при Народном защитнике Грузии посетила Саакашвили в клинике “Вивамед” ещё 19 октября. Однако результаты этого обследования опубликовали только сегодня.
Задача экспертной группы врачей заключалась в оценке нынешнего состояния Саакашвили. Они физически осмотрели пациента, ознакомились с соответствующей частью медицинских материалов и пообщались с медперсоналом клиники.
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В визите приняли участие невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качарава и эндокринолог Нино Заврашвили. В онлайн-дискуссии, состоявшейся после визита, также приняли участие кардиолог-аритмолог Георгий Папиашвили, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия, терапевт, специалист по внутренним болезням и госпитальной медицине Григоли Хурцидзе и гематолог, клинический онколог, терапевт и специалист по паллиативной медицине Аида Гозалова.
Согласно данным их заключения основная картина состояния Саакашвили стабильна: атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций, остается неизменной. В том числе остается общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения конечностей, упадок сил, потеря концентрации, ухудшение памяти.
Пациент преимущественно лежит, чувствует слабость, на вопросы отвечает неохотно.
Вес пациента на данный момент — 70 килограммов при росте 195 см. Отметим, что в апреле его вес составлял около 60 кг.
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Напомним
После нескольких месяцев споров Министерство юстиции и здравоохранения в июле позволило иностранным врачам провести медицинское обследование третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Польские врачи должны были выяснить, получает ли Михаил Саакашвили соответствующее лечение в клинике “Вивамеди”.
Как сообщила пенитенциарная служба Грузии, польский врач, приехавший на обследование Саакашвили, пытался вынести взятый у него образец в обуви.