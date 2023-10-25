Саакашвили нуждается в тщательном медицинском наблюдении, его состояние остаётся тревожным –Омбудсмен

$41.080.11
45.050.50
ukru
Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач
Эксклюзив
13:48 • 2008 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

12:22 • 18109 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
10:26 • 93436 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 54049 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 76904 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 218424 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 75496 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 124379 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 167896 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 155809 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+3°
5.3м/с
41%
Популярные новости

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 97273 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

8 апреля, 06:39 • 92245 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 138830 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 63496 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 15938 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 93458 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 140927 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 218448 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 272688 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 324020 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Денис Шмыгаль

Барт Де Вевер

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Бельгия

Китай

Реклама
УНН Lite

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

13:10 • 7848 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 17354 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 64899 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 57169 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 55579 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

DJI Mavic

MIM-104 Patriot

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Нью-Йорк Таймс

Саакашвили нуждается в тщательном медицинском наблюдении, его состояние остаётся тревожным –Омбудсмен

Киев • УНН

 • 160850 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Состояние Михаила Саакашвили остаётся тревожным, хоть и есть небольшие улучшения. В частности, у бывшего Президента Грузии улучшился сон, и начали пропадать кошмары. Об этом пишет УНН, со ссылкой на пресс-службу аппарата Народного защитника, которая опубликовала заключение по итогам визита группы специалистов к бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили в клинику “Вивамеди”.

Саакашвили нуждается в тщательном медицинском наблюдении, его состояние остаётся тревожным –Омбудсмен

Цитата

“Имеется некоторая положительная динамика, хотя основная картина: атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций остается неизменной. Больной нуждается в тщательном медицинском наблюдении”, — цитирует заключение врачей УНН.

Детали

Группа врачей при Народном защитнике Грузии посетила Саакашвили в клинике “Вивамед” ещё 19 октября. Однако результаты этого обследования опубликовали только сегодня.

Задача экспертной группы врачей заключалась в оценке нынешнего состояния Саакашвили. Они физически осмотрели пациента, ознакомились с соответствующей частью медицинских материалов и пообщались с медперсоналом клиники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Штаты внимательно следят за делом Саакашвили — Госдеп

В визите приняли участие невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качарава и эндокринолог Нино Заврашвили. В онлайн-дискуссии, состоявшейся после визита, также приняли участие кардиолог-аритмолог Георгий Папиашвили, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия, терапевт, специалист по внутренним болезням и госпитальной медицине Григоли Хурцидзе и гематолог, клинический онколог, терапевт и специалист по паллиативной медицине Аида Гозалова.

Согласно данным их заключения основная картина состояния Саакашвили стабильна: атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций, остается неизменной. В том числе остается общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения конечностей, упадок сил, потеря концентрации, ухудшение памяти.

Пациент преимущественно лежит, чувствует слабость, на вопросы отвечает неохотно.

Вес пациента на данный момент — 70 килограммов при росте 195 см. Отметим, что в апреле его вес составлял около 60 кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Михаил Саакашвили вводит программу помощи украинским детям, пострадавшим от российской агрессии

Напомним

После нескольких месяцев споров Министерство юстиции и здравоохранения в июле позволило иностранным врачам провести медицинское обследование третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Польские врачи должны были выяснить, получает ли Михаил Саакашвили соответствующее лечение в клинике “Вивамеди”.

Как сообщила пенитенциарная служба Грузии, польский врач, приехавший на обследование Саакашвили, пытался вынести взятый у него образец в обуви.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаЗдоровьеНовости Мира
Brent
$64.53
Bitcoin
$79,837.90
S&P 500
$5,240.38
Tesla
$245.15
Газ TTF
$36.45
Золото
$3,017.40
Ethereum
$1,571.04