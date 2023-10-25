Саакашвілі потребує ретельного медичного спостереження, його стан залишається тривожним – Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Стан Михайла Саакашвілі залишається тривожним, хоч і є невеликі поліпшення. Зокрема, у колишнього Президента Грузії покращився сон, і почали зникати кошмари. Про це пише УНН, з посиланням на пресслужбу апарату Народного захисника, що опублікувала висновок за підсумками візиту групи спеціалістів до колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі у клініку “Вівамеді”.
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“Наявна деяка позитивна динаміка, хоча основна картина: атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій залишається незмінною. Хворий потребує ретельного медичного спостереження”, — цитує висновок лікарів УНН.
Деталі
Група лікарів при Народному захиснику Грузії відвідала Саакашвілі в клініці “Вівамед” ще 19 жовтня. Однак результати цього обстеження опублікували тільки сьогодні.
Завдання експертної групи лікарів полягало в оцінці нинішнього стану Саакашвілі. Вони фізично оглянули пацієнта, ознайомилися з відповідною частиною медичних матеріалів і поспілкувалися з медперсоналом клініки.
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У візиті взяли участь: невролог Тенгіз Цуладзе, кардіолог Георгій Качарава та ендокринолог Ніно Заврашвілі. В онлайн-дискусії, що відбулася після візиту, також узяли участь кардіолог-аритмолог Георгій Папіашвілі, анестезіолог-реаніматолог Георгій Гріголія, терапевт, фахівець із внутрішніх хвороб і госпітальної медицини Гріголі Хурцидзе та гематологиня, клінічна онкологиня, терапевтиня і фахівчиня з паліативної медицини Аїда Гозалова.
Згідно з даними їхнього висновку, основна картина стану Саакашвілі стабільна: атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій, залишається незмінною. Зокрема залишається загальна слабкість, втрата рівноваги, відчуття оніміння кінцівок, занепад сил, втрата концентрації, погіршення пам'яті.
Пацієнт переважно лежить, відчуває слабкість, на запитання відповідає неохоче.
Вага пацієнта на цей час — 70 кілограмів при зрості 195 см. Зазначимо, що у квітні його вага становила близько 60 кг.
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Нагадаємо
Після кількох місяців суперечок Міністерство юстиції та охорони здоров'я в липні дозволило іноземним лікарям провести медичне обстеження третього президента Грузії Михайла Саакашвілі. Польські лікарі мали з'ясувати, чи отримує Міхеїл Саакашвілі відповідне лікування в клініці “Вівамеді”.
Як повідомила пенітенціарна служба Грузії, польський лікар, який приїхав на обстеження Саакашвілі, намагався винести взятий у нього зразок у взутті.