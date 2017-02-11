С.Жадана задержали в Беларуси "за причастность к террористической деятельности"

"А вот веселая история, которая произошла со мной сегодня в Минске. Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль - серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили к кгб. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинское. В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили - оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой "за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", - написал С.Жадан.

По его словам, ночевать пришлось в камере.

"Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", - рассказал писатель.