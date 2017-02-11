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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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С.Жадана задержали в Беларуси "за причастность к террористической деятельности"

Киев • УНН

 • 13467 просмотра

КИЕВ. 11 февраля. УНН. В ночь с 10 на 11 февраля, украинского писателя Сергея Жадана доставили в отделение милиции в Минске, где поставили штамп о запрете въезда в Беларусь. Об этом С.Жадан написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

С.Жадана задержали в Беларуси "за причастность к террористической деятельности"

"А вот веселая история, которая произошла со мной сегодня в Минске. Около двух ночи ко мне в гостиничный номер нагрянул милицейский патруль - серьезный и сосредоточенный. Ничего не объясняя, доставили в отделение, начали пробивать по базе, ничего не нашли. Позвонили к кгб. Там им посоветовали ехать в другое отделение, Ленинское. В Ленинском снова пробивали по базе, наконец, объяснили - оказывается, мне еще в 2015-м запрещен въезд на территорию РФ (какая досада) с формулировкой "за причастности к террористической деятельности". А поскольку Беларусь и Казахстан находятся с РФ в одной визовой зоне (не повезло), то запрет автоматически переходит и на Беларусь с Казахстаном", - написал С.Жадан.

По его словам, ночевать пришлось в камере.

"Утром долго писали объяснительные, расспрашивали о терроризме. В конце концов, поставили штамп о запрете въезда в Беларусь на неопределенный срок", - рассказал писатель.

Украинские Национальные Новости

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