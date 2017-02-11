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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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С.Жадана затримали у Білорусі "за причетність до терористичної діяльності"

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. У ніч з 10 на 11 лютого, українського письменника Сергія Жадана доправили до відділення міліції в Мінську, де поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі. Про це С.Жадан написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

С.Жадана затримали у Білорусі "за причетність до терористичної діяльності"

“А ось весела історія, що сталась зі мною сьогодні в Мінську. Близько другої ночі до мене в готельний номер нагрянув міліцейський патруль — серйозний і зосереджений. Нічого не пояснюючи, доправили до відділення, почали пробивати по базі, нічого не знайшли. Задзвонили до кгб. Там їм порадили їхати до іншого відділення, Ленінського. В Ленінському знову пробивали по базі, врешті, пояснили — виявляється, мені ще 2015-го заборонено в’їзд на територію РФ (яка прикрість) із формулюванням „за причастность к террористической деятельности“. А оскільки Білорусь та Казахстан знаходяться із РФ в одній візовій зоні (не пощастило), то заборона автоматично переходить і до Білорусі з Казахстаном”, — написав Жадан.

За його словами, ночувати довелось у камері.

"На ранок довго писали пояснювальні, розпитували про тероризм. Зрештою, поставили штамп про заборону в’їзду до Білорусі на невизначений термін”, — розповів письменник.

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